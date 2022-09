Nations League, dove vedere le partite di oggi sabato 24 settembre in tv

Si concluderà oggi, sabato 24 settembre, il programma della quinta e penultima giornata della Nations League. Ben nove le gare in calendario, di cui due della Lega A, cinque della Lega B e due della Lega C. Ad aprire il programma, alle 15, Armenia-Ucraina, mentre alle 18 sarà la volta di Irlanda del Nord-Kosovo e Slovenia-Norvegia. Alle 20.45, infine, scenderanno in campo Repubblica Ceca-Portogallo, Spagna-Svizzera, Israele-Albania, Serbia-Svezia, Scozia-Irlanda e Cipro-Grecia. Nella serata di ieri è stata invece impegnata l'Italia di Roberto Mancini, che, a San Siro, ha superato per 1-0 l'Inghilterra: gli azzurri si giocheranno adesso il primo posto nel gruppo 3 della Lega A nella sfida di Budapest contro l'Ungheria.

Nations League, dove vedere le partite di oggi in tv

Lega A

Repubblica Ceca-Portogallo, ore 20.45: Sky Sport Football (Diretta Gol)

Spagna-Svizzera, ore 20.45: Sky Sport Uno e Canale 20

Lega B

Armenia-Ucraina, ore 15: Sky Sport Football

Slovenia-Norvegia, ore 18: Sky Sport Uno

Israele-Albania, ore 20.45: Sky Sport Football (Diretta Gol)

Serbia-Svezia, ore 20.45: Sky Sport Football (Diretta Gol)

Scozia-Irlanda, ore 20.45: Sky Sport Football (Diretta Gol)

Lega C