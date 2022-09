Nations League, dove vedere le partite di oggi domenica 25 settembre in tv

Ultima giornata della Nations League. Oggi, domenica 25 settembre, si disputeranno dieci gare, di cui quattro della Lega A, quattro della Lega C e due della Lega D. Ad aprire il programma, alle 15, saranno Andorra-Lettonia e Moldavia-Liechtenstein, mentre alle 18 toccherà a Slovacchia-Bielorussia e Azerbaigian-Kazakistan. Alle 20.45, infine, in campo Austria-Croazia, Danimarca-Francia, Isole Far Oer-Turchia, Galles-Polonia, Olanda-Belgio e Lussemburgo-Lituania. L'Italia di Roberto Mancini, reduce dalla vittoria di San Siro con l'Inghilterrà, scenderà in campo domani a Budapest contro l'Ungheria, match in cui gli azzurri si giocheranno il primo posto del gruppo 3 della Lega A.

Nations League, dove vedere le partite di oggi in tv

Lega A

Austria-Croazia, ore 20.45: Sky Sport Football (Diretta Gol)

Danimarca-Francia, ore 20.45: Sky Sport Football (Diretta Gol)

Galles-Polonia, ore 20.45: Sky Sport Football (Diretta Gol)

Olanda-Belgio, ore 20.45: Sky Sport Uno e Tv8

Lega C

Azerbaigian-Kazakistan, ore 18: Sky Sport Football (Diretta Gol)

Slovacchia Bielorussia, ore 18: Sky Sport Fotball (Diretta Gol)

Isole Far Oer-Turchia, ore 20.45: Sky Sport Football (Diretta Gol)

Lussemburgo-Lituania, ore 20.45: Sky Sport Football (Diretta Gol)

Lega D