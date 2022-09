Nations League, dove vedere le partite di oggi lunedì 26 settembre in tv

Continua il programma dell'ultima giornata di Nations League. Nella serata di oggi, lunedì 26 settembre, si giocheranno sette gare, tra cui quella che vedrà impegnata alle 20.45 l'Italia di Roberto Mancini a Budapest contro i padroni di casa dell'Ungheria: in palio il primo posto nel gruppo 3 della Lega A, con la formazione di Rossi che precede al momento gli azzurri di due punti. Per la Lega A in campo anche Inghilterra-Germania. Il calendario odierno prevede poi due partite della Lega B (Montenegro-Finlandia e Romania-Bosnia), due della Lega C (Gibilterra-Georgia e Macedonia del Nord-Bulgaria) ed una della Lega D (San Marino-Estonia). Tutti i match avranno inizio alle 20.45.

Nations League, dove vedere le partite di oggi in tv

Lega A

Inghilterra-Germania, ore 20.45: Sky Sport Uno

Ungheria-Italia, ore 20.45: Rai Uno

Lega B

Montenegro-Finlandia, ore 20.45: Sky Sport Football (Diretta Gol)

Romania-Bosnia, ore 20.45: Sky Sport Fotball (Diretta Gol)

Lega C

Gibilterra-Georgia, ore 20.45: Sky Sport Football (Diretta Gol)

Macedonia del Nord-Bulgaria, ore 20.45: Sky Sport Football (Diretta Gol)ù

Lega D