Nations League, dove vedere le partite di oggi martedì 27 settembre in tv

Sta per calare il sipario sulla fase a gironi della Nations League. Nella serata di oggi, martedì 27 settembre, si disputeranno le ultime nove gare dell'ultima giornata. In programma due match della Lega A, cinque della Lega B e due della Lega C. Queste, nel dettaglio, le partite in programma, che avranno tutte inizio alle 20.45: Ucraina-Scozia, Portogallo-Spagna, Svizzera-Repubblica Ceca, Albania-Islanda, Norvegia-Serbia, Irlanda-Armenia, Svezia-Slovenia, Grecia-Irlanda del Nord e Kosovo-Cipro.

L'Italia di Roberto Mancini, invece, è scesa in campo nella giornata di ieri superando a Budapest per 2-0 l'Ungheria grazie alle reti di Raspadori e Dimarco: un successo che ha permesso agli azzurri di chiudere al primo posto il gruppo 3 della Lega A conquistando così l'accesso alle Final Four.

Nations League, dove vedere le partite di oggi in tv

Lega A

Portogallo-Spagna, ore 20.45: Italia Uno, Sky Sport Uno

Svizzera-Repubblica, ore 20.45: Sky Sport Football (Diretta Gol)

Lega B

Albania-Islanda, ore 20.45: Sky Sport Football (Diretta Gol)

Irlanda-Armenia, ore 20.45: Sky Sport Fotball (Diretta Gol)

Norvegia-Serbia, ore 20.45: Sky Sport Football (Diretta Gol)

Ucraina-Scozia, ore 20.45: Sky Sport Football (Diretta Gol)

Svezia-Slovenia, ore 20.45: Sky Sport Football (Diretta Gol)

Lega C