Nations League, dove vedere le partite di oggi venerdì 3 giugno in tv

Dopo aver preso ufficialmente il via mercoledì 1 giugno con la partita Polonia-Galles, vinta dai padroni di casa per 2-1, la Nations League prosegue con il suo programma. Nella giornata di oggi, venerdì 1 giugno, si disputeranno ben sette partite, di cui tre della Lega A, due della Lega C e due della Lega D. Tra le sfide in calendario spiccano Francia-Danimarca, che metterà l'una di fronta all'altra la squadra campione del mondo in carica ed una delle semifinaliste degli ultimi europei, e Belgio-Olanda. Il quadro è poi completato da Croazia-Austria, Kazakistan-Azerbaijan, Bielorussia-Slovacchia, Lettonia-Andorra e Liechtenstein-Moldavia.

Nations League, dove vedere le partite di oggi in tv

Lega A

Francia-Danimarca, ore 20:45: Sky Sport Calcio e Sky Sport Football (Diretta Gol);

Belgio-Olanda, ore 20:45: Sky Sport Football (Diretta Gol);

Croazia-Austria, ore 20:45: Sky Sport Football (Diretta Gol).

Lega C

Kazakistan-Azerbaijan, ore 16: nessuna diretta televisiva;

Bielorussia-Slovacchia, ore 20:45: Sky Sport Football (Diretta Gol).

Lega D