Nations League, dove vedere le partite di oggi lunedì 6 giugno in tv

Continuano gli appuntamenti con le gare valevoli per la terza edizione della Nations League. Nella giornata di oggi, lunedì 6 giugno, si disputeranno sette partite, di cui due della Lega A, una della Lega B, due della Lega C ed altre due della Lega D. Match clou sarà Croazia-Francia, un replay della finale dei Mondiali 2018, quando ad avere la meglio furono i transalpini per 4-2. Interessante anche Austria-Danimarca, con i danesi ormai diventati una certezza del calcio europeo. Completano il quadro Islanda-Albania, Slovacchia-Kazakistan, Bielorussia-Azerbaigian, Lettonia-Liechtenstein e Andorra-Moldavia.

Nations League, dove vedere le partite di oggi in tv

Lega A

Croazia-Francia, ore 20.45: Sky Sport Uno, Sky Sport Football (Diretta Gol), Canale 20;

Austria-Danimarca, ore 20.45: Sky Sport Football (Diretta Gol).

Lega B

Islanda-Albania, ore 20.45: Sky Sport Football (Diretta Gol).

Lega C

Slovacchia-Kazakistan, ore 20.45: Sky Sport Football (Diretta Gol);

Bielorussia-Azerbaigian, ore 20.45: Sky Sport Football (Diretta Gol).

Lega D