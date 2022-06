Nations League, dove vedere le partite di oggi martedì 7 giugno in tv

Continuano gli appuntamenti con la terza edizione della Nations League. Nella giornata di oggi, martedì 7 giugno, scenderà in campo anche l'Italia, impegnata allo stadio Manuzzi di Cesena contro l'Ungheria nella terza giornata della Lega A. Oltre a quella che vedrà impegnata gli azzurri, sono in programma altre cinque gare: Germania-Inghilterra (Lega A), Finlandia-Montenegro (Lega B), Bosnia Erzegovina-Romania (Lega B), Lituania-Turchia (Lega C) e Isole Far Oer-Lussemburgo (Lega C).

Nations League, dove vedere le partite di oggi in tv

Lega A

Italia-Ungheria, ore 20.45: Rai Uno;

Germania-Inghilterra, ore 20.45: Sky Sport Uno e Sky Sport Football (Diretta Gol).

Lega B

Finlandia-Montenegro, ore 18: nessuna diretta televisiva;

Bosnia Erzegovina-Romania, ore 20.45: Sky Sport Football (Diretta Gol).

Lega C