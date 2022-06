Nations League, dove vedere le partite di oggi mercoledì 8 giugno in tv

Continua il programma della terza edizione della Nations League, che, nella serata di ieri, ha visto il successo per 2-1 dell'Italia di Roberto Mancini con l'Ungheria allo stadio Manuzzi di Cesena. Nella giornata di oggi, mercoledì 8 giugno, si disputeranno quattro partite, di cui due della Lega A e due della Lega B. Il big match sarà Belgio-Polonia, sfida nella quale i padroni di casa dovranno riscattare il pesante ko per 4-1 incassato al debutto con l'Olanda. Interessante anche Galles-Olanda, con i Draghi Rossi freschi di qualificazione ai Mondiali 2022 grazie alla vittoria per 1-0 nella finale playoff contro l'Ucraina. Completano il quadro Irlanda-Ucraina e Scozia-Armenia.

Nations League, dove vedere le partite di oggi in tv

Lega A

Belgio-Polonia, ore 20.45: Sky Sport Uno e Sky Sport Football (Diretta Gol);

Galles-Olanda, ore 20.45: Sky Sport Football (Diretta Gol).

Lega B