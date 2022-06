Nations League, dove vedere le partite di oggi giovedì 9 giugno in tv

Inizierà nella serata di oggi, giovedì 9 giugno, la terza giornata della Nations League. Sfida clou quella che opporrà la Svizzera, formazione che ha beffato l'Italia nelle ultime qualificazioni mondiali precedendo gli azzurri in testa nel gruppo C, alla Spagna di Luis Enrique. Interessante anche Portogallo-Repubblica Ceca, match valido, così come quello tra elvetici e Furie Rosse, per la Lega A. In programma poi anche due partite di Lega B (Norvegia-Slovenia e Svezia-Serbia), quattro di Lega C (Grecia-Cipro, Kosovo-Irlanda del Nord, Gibilterra-Bulgaria e Macedonia del Nord-Georgia) e una di Lega D (Malta-Estonia).

Nations League, dove vedere le partite di oggi in tv

Lega A

Svizzera-Spagna, ore 20.45: Sky Sport Uno, Canale 20, Sky Sport Football (Diretta Gol);

Portogallo-Repubblica Ceca, ore 20.45: Sky Sport Football (Diretta Gol).

Lega B

Norvegia-Slovenia, ore 20.45: Sky Sport Football (Diretta Gol);

Svezia-Serbia, ore 20.45: Sky Sport Football (Diretta Gol).

Lega C

Grecia-Cipro, ore 20.45: Sky Sport Football (Diretta Gol);

Kosovo-Irlanda del Nord, ore 20.45: Sky Sport Football (Diretta Gol);

Gibilterra-Bulgaria, ore 20.45: Sky Sport Football (Diretta Gol);

Macedonia del Nord-Georgia, ore 20.45: Sky Sport Football (Diretta Gol).

Lega D