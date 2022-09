Nations League, gli incontri della quinta giornata

In un calendario già congestionato dagli impegni dei club, ulteriormente ravvicinati per consentire lo svolgimento dei campionati del Mondo invernali in Qatar, la fine di settembre coincide con la disputa degli incontri valevoli per il quinto ed il sesto turno di Nations League. Nella suddivisione in leghe, è quella A a catalizzare le principali attenzioni: le prime classificate dei quattro gironi, infatti, resteranno in lizza per la vittoria finale, che verrà assegnata dopo la disputa delle semifinali e della finalissima. C’è anche battaglia per evitare l’ultima posizione: le formazioni che chiuderanno al quarto posto nella Lega A e B retrocederanno nella lega immediatamente inferiore, rimpiazzate dalle vincenti dei gironi delle leghe. Nella Lega C la “discesa” verrà invece sancita da un doppio confronto, andata e ritorno, tra le ultime quattro piazzate.

Questo il quadro degli incontri della quinta e penultima giornata della competizione:

Giovedì 22 settembre:

ore 16.00: Kazakistan-Bielorussia (Lega C)

ore 18.00: Lettonia-Moldova (Lega D)

ore 20.45: Croazia-Danimarca (Lega A)

ore 20.45: Francia-Austria (Lega A)

ore 20.45: Belgio-Galles (Lega A)

ore 20.45: Polonia-Olanda (Lega A)

ore 20.45: Lituania-Isole Far Oer (Lega C)

ore 20.45: Turchia-Lussemburgo (Lega C)

ore 20.45: Slovacchia-Azerbaijan (Lega C)

ore 20.45: Liechtenstein-Andorra (Lega D)

Venerdì 23 settembre:

ore 18.00: Georgia-Macedonia del Nord (Lega C)

ore 18.00: Estonia-Malta (Lega D)

ore 20.45: Germania-Ungheria (Lega A)

ore 20.45: Italia-Inghilterra (Lega A)

ore 20.45: Bosnia ed Erzegovina-Montenegro (Lega B)

ore 20.45: Finlandia-Romania (Lega B)

ore 20.45: Bulgaria-Gibilterra (Lega C)

Sabato 24 settembre:

ore 15.00: Armenia-Ucraina (Lega B)

ore 18.00: Irlanda del Nord-Kosovo (Lega C)

ore 18.00: Slovenia-Norvegia (Lega B)

ore 20.45: Scozia-Irlanda (Lega B)

ore 20.45: Repubblica Ceca-Portogallo (Lega A)

ore 20.45: Spagna-Svizzera (Lega A)

ore 20.45: Israele-Albania (Lega B)

ore 20.45: Serbia-Svezia (Lega B)

ore 20.45: Cipro-Grecia (Lega C)

annullata: Islanda-Russia (Lega B)

CLASSIFICHE

LEGA A:

Gruppo 1: Danimarca 9, Croazia 7, Austria 4, Francia 2

Gruppo 2: Spagna 8, Portogallo 7, Repubblica Ceca 4, Svizzera 3

Gruppo 3: Ungheria 7, Germania 6, Italia 5, Inghilterra 2

Gruppo 4: Olanda 10, Belgio 7, Polonia 4, Galles 1

LEGA B

Gruppo 1: Ucraina 7, Scozia 6, Irlanda 4, Armenia 3

Gruppo 2: Israele 5, Islanda 3, Albania 1, Russia 0

Gruppo 3: Bosnia ed Erzegovina 10, Montenegro 6, Finlandia 4,Romania 3

Gruppo 4: Norvegia 10, Serbia 7, Svezia 3, Slovenia 2

LEGA C

Gruppo 1: Turchia 12, Lussemburgo 7, Isole Far Oer 4, Lituania 0

Gruppo 2: Grecia 12, Kosovo 6, Irlanda del Nord 2, Cipro 2

Gruppo 3: Kazakistan 10, Slovacchia 6, Azerbaigian 4, Bielorussia 2

Gruppo 4: Georgia 10, Macedonia del Nord 7, Bulgaria 3, Gibilterra 1

LEGA D

Gruppo 1: Lettonia 12, Moldavia 7, Andorra 4, Liechtenstein 0

Gruppo 2: Estonia 6, Malta 6, San Marino 0