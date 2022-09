Nations League, promozioni e retrocessioni: tutti i verdetti

Si è conclusa nella serata di ieri, martedì 27 settembre, la terza edizione della Nations League. A staccare il pass per le Final Four, in programma il prossimo giugno, sono state Croazia, Spagna, Italia e Olanda, che hanno rispettivamente conquistato il primo posto nei gruppi 1, 2, 3 e 4 della Lega A. La vincente succederà nell'albo d'oro a Portogallo, vincitore dell'edizione inaugurale 2018/2019, e Francia, detentrice del trofeo (i transalpini, lo scorso giugno, hanno superato a San Siro per 2-1 la Spagna nella finalissima).

Ufficiali, poi, tutti gli altri verdetti relativi a promozioni e retrocessioni. Clamorosa, a questo riguardo, la retrocessione in Lega B dell'Inghilterra: la formazione di Southgate ha chiuso all'ultimo posto il gruppo 3 alle spalle di Italia, Ungheria e Germania con appena tre punti conquistati in sei gare, durante le quali i Tre Leoni non hanno ottenuto neanche una vittoria. Sorprendente risultato invece per Israele, che, chiudendo al primo posto il gruppo 2 della Lega B davanti a Islanda e Albania (esclusa la Russia), ha conquistato la promozione in Lega A.

Nations League, tutte le promozioni

Promosse dalla Lega B alla Lega A: Scozia, Israele, Bosnia e Serbia

Promosse dalla Lega C alla Lega B: Turchia, Grecia, Kazakistan e Georgia

Promosse dalla Lega D alla Lega C: Lettonia ed Estonia

Nations League, tutte le retrocessioni