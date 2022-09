Nations League, gli incontri della sesta giornata

Rush finale per la Nations League, che si appresta a vivere l’ultimo atto della prima fase. Dalla classifica delle quattro leghe scaturiranno le quattro squadre che si contenderanno il trofeo alle Finals di giugno dell’anno prossimo. Situazione ancora estremamente incerta, vista la graduatoria nei gruppi della Lega A, con la certezza dell’esclusione dalla Final Four di Francia, Inghilterra e Germania. Nel gruppo 3 gli azzurri vanno in Ungheria a caccia del successo che permetterebbe di scavalcare i magiari e conquistare la vetta della Pool, nei gruppi 2 e 4 spareggi tra Portogallo-Spagna ed Olanda-Belgio, con le squadre di casa a cui basterebbe anche un pari per mantenere la vetta, mentre nel gruppo 1 la Croazia cerca in Austria i punti buoni per evitare la rimonta al fotofinish della Danimarca. Le ultime classificate dei quattro gironi scendono nella Lega B, da cui sono già certe di salire in A Israele e Bosnia ed Erzegovina. Retrocessione anche per ultime quattro della Lega B, che verranno rimpiazzate – coni risultati acquisiti che hanno delineato il quadro – da Turchia, Grecia, Kazakistan e Georgia.

Questo il programma degli incontri della sesta ed ultima giornata della fase a gironi:

Domenica 25 settembre:

ore 15.00: Moldova-Liechtenstein (Lega D)

ore 15.00: Andorra-Lettonia (Lega D)

ore 18.00: Azerbaijan-Kazakistan (Lega C)

ore 18.00: Slovacchia-Bielorussia (Lega C)

ore 20.45: Austria-Croazia (Lega A)

ore 20.45: Danimarca-Francia (Lega A)

ore 20.45: Olanda-Belgio (Lega A)

ore 20.45: Galles-Polonia (Lega A)

ore 20.45: Isole Faroe-Turchia (Lega C)

ore 20.45: Lussemburgo-Lituania (Lega C)

ore 20.45: Inghilterra-Germania (Lega A)

Lunedì 26 settembre:

ore 20.45: Ungheria-Italia (Lega A)

ore 20.45: Montenegro-Finlandia (Lega B)

ore 20.45: Romania-Bosnia-Erzegovina (Lega B)

ore 20.45: Gibilterra-Georgia (Lega C)

ore 20.45: Macedonia del Nord-Bulgaria (Lega C)

ore 20.45: San Marino-Estonia (Lega D)

Martedì 27 settembre 2022:

ore 20.45: Ucraina-Scozia (Lega B)

ore 20.45: Portogallo-Spagna (Lega A)

ore 20.45: Svizzera-Repubblica Ceca (Lega A)

ore 20.45: Albania-Islanda (Lega B)

ore 20.45: Russia-Israele [annullata] (Lega B)

ore 20.45: Norvegia-Serbia (Lega B)

ore 20.45: Irlanda-Armenia (Lega B)

ore 20.45: Svezia-Slovenia (Lega B)

ore 20.45: Grecia-Irlanda del Nord (Lega C)

ore 20.45: Kosovo-Cipro (Lega C)

CLASSIFICHE

LEGA A

Gruppo 1: Croazia 10, Danimarca 9, Francia 5, Austria 4

Gruppo 2: Portogallo 10, Spagna 8, Svizzera 6, Repubblica Ceca 4

Gruppo 3: Ungheria 10, Italia 8, Germania 6, Inghilterra 2

Gruppo 4: Olanda 13, Belgio 10, Polonia 4, Galles 1

LEGA B

Gruppo 1: Scozia 12, Ucraina 10, Irlanda 4, Armenia 3

Gruppo 2: Israele 8, Islanda 3, Albania 1, Russia 0

Gruppo 3: Bosnia ed Erzegovina 11, Montenegro 7, Finlandia 5, Romania 4

Gruppo 4: Norvegia 10, Serbia 10, Slovenia 5, Svezia 3

LEGA C

Gruppo 1: Turchia 13, Lussemburgo 8, Isole Faroe 5, Lituania 1

Gruppo 2: Grecia 12, Kosovo 6, Irlanda del Nord 5, Cipro 5

Gruppo 3: Kazakistan 13, Azerbaigian 7, Slovacchia 6, Bielorussia 2

Gruppo 4: Georgia 13, Macedonia del Nord 7, Bulgaria 6, Gibilterra 1

LEGA D

Gruppo 1: Lettonia 12, Moldavia 10, Andorra 7, Liechtenstein 0

Gruppo 2: Estonia 9, Malta 6, San Marino 0