Nazionale di calcio femminile, inizia l'era Soncin: il debutto contro la Svizzera

“Voglio una squadra che abbia coraggio”. Andrea Soncin è il nuovo ct della Nazionale di calcio femminile. Tra otto giorni l’esordio in Nations League contro la Svizzera, martedì 26 settembre (ore 17.45, diretta su Rai 2) la prima "casalinga" in Abruzzo: al ‘Patini’ di Castel di Sangro gara contro la Svezia.

Le prime convocate dell’era Soncin, in vista dei match in programma venerdì 22 a San Gallo contro la Svizzera e martedì 26 a Castel di Sangro contro la Spagna, verranno ufficializzate nella giornata di venerdì 15.

Andrea Soncin, nato a Vigevano il 5 settembre 1978, dopo una lunga carriera da calciatore in cui ha vestito, tra le altre, le maglie di Lanciano, Atalanta, Padova, Grosseto e Ascoli – con 48 reti è il terzo marcatore della storia del club bianconero – nel 2017 entra a far parte dello staff tecnico delle giovanili del Venezia. Allena per due anni l’Under 17 del club veneto e nell’estate del 2020 viene nominato collaboratore tecnico della prima squadra, che a fine stagione conquista la promozione nel massimo campionato. Nel 2021 inizia la sua avventura come tecnico della Primavera. Vanta anche due brevi parentesi ad interim sulla panchina della prima squadra, entrambe nel 2022, prima in Serie A (cinque partite in cui centra una vittoria e due pareggi) e poi in Serie B. Nel 2018 partecipa al corso per allenatori a Coverciano per l’ottenimento del patentino UEFA A e nel 2021 consegue la licenza UEFA Pro.

Le parole di Soncin: “Devo assolutamente ringraziare il presidente e la Figc per questa grandissima opportunità che mi stanno concedendo – ammette Soncin -. Le sensazioni sono un mix di gioia incredibile e di orgoglio: oggi è un giorno importante per tutto il movimento femminile e sono orgoglioso di farne parte. Quando chiama la Nazionale non c’è tempo per pensare: si accetta e basta. Ora, però, bisogna lavorare per dare risposte a tutto il movimento, ma da parte mia c’è stato tutto l’entusiasmo per conoscere nel profondo una realtà che conoscevo solo da fuori. Sono stati giorni di lavoro, di attenzione, di contatti, perché la Nazionale raccoglie tutto il lavoro dei club”.

A dare il benvenuto a Soncin e al nuovo staff, il presidente della Figc, Gabriele Gravina: “Così come fatto in occasione della presentazione di Luciano Spalletti, oggi aggiungiamo un ulteriore nuovo capitolo alla nostra storia azzurra. Credo che sia una giornata importante per il mondo femminile, testimoniata dalla presenza della Federazione al completo: è fondamentale affermare un principio, al quale io sono particolarmente legato e che credo debba essere diffuso in maniera decisa e incisiva. La Federazione rivolge all’attività femminile nel suo complesso la massima attenzione. Ringrazio Andrea Soncin per l’entusiasmo che ha dimostrato e per aver approfondito nel miglior modo possibile tutto il nostro movimento”.