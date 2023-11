Euro 2024, le Nazionali qualificate: l'elenco completo

Si sta delineando il quadro delle Nazionali che prenderanno parte ai prossimi Europei, in programma dal 14 giugno al 14 luglio in Germania. Sono infatti venti le squadre già certe di prendere parte alla prossima edizione del massimo torneo continentale, mentre il ventunesimo posto se lo contenderanno Croazia e Galles nelle gare in programma questa sera, martedì 21 novembre. Le ultime tre caselle, infine, verranno riempite dalle formazioni che vinceranno gli spareggi.

Le Nazionali qualificate

Ad Euro 2024 prenderà parte anche l'Italia, che ha staccato il pass grazie al (sofferto) pareggio per 0-0 di Leverkusen contro l'Ucraina. Presenti poi tutte le altre big, a partire dalla Germania, che non ha dovuto partecipare alle qualificazioni in quanto Paese ospitante, per proseguire con le varie Francia, Spagna, Portogallo, Inghilterra, Belgio e Olanda. Tra le qualificate anche Albania, Danimarca, Turchia, Svizzera e Romania.

Queste, nel dettaglio, le Nazionali già qualificate per Euro 2024: