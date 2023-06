Newcastle, non solo Barella: nel mirino altri due giocatori di serie A

Una stagione da protagonista, quella vissuta dal Newcastle. I Magpies, guidati in panchina da Howe, hanno infatti chiuso il campionato di Premier League in quarta posizione alle spalle di Manchester City, Arsenal e Manchester United e davanti a formazioni ben più blasonate come Liverpool, Tottenham e Chelsea. Un piazzamento che ha permesso a Trippier e compagni di staccare il pass per la prossima edizione della Champions League, con la ricca proprietà adesso intenzionata ad investire profumatamente sul mercato per recitare un ruolo da protagonista anche in Europa.

Gli obiettivi

Il Newcastle, per rinforzare il proprio organico in vista della prossima stagione, sta guardando in questo momento soprattutto in Italia. È notizia di queste ore, infatti, che gli inglesi abbiano avanzato un'offerta di 60 milioni di euro per il centrocampista dell'Inter Nicolò Barella, considerato tuttavia dai nerazzurri incedibile. Ma non finisce qui, perché i Magpies avrebbero messo nel mirino altri due giocatori del nostro campionato: Federico Dimarco e Sandro Tonali. Al momento, per questi due giocatori, non sarebbero state avanzate offerte formali, ma soltanto una prima manifestazione d'interesse. Difficile, in ogni caso, che il Newcastle possa arrivare sia all'uno che all'altro: l'esterno sinistro è stato infatti uno dei migliori in assoluto all'Inter nella stagione appena conclusa e difficilmente i nerazzurri, che in quel ruolo potrebbero salutare Robin Gosens, lo lasceranno partire, mentre il centrocampista è considerato pressoché incedibile dal Milan. Ma i Magpies, un tentativo a suon di milioni, potrebbero comunque farlo.