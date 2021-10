Newcastle, pazza spesa in Serie A: nel mirino anche Chiesa e De Ligt

Un mercato stellare. Questo quanto si prospetta in casa Newcastle, con il club inglese passato nei giorni scorsi nelle mani del fondo sovrano saudita Pif gestito dal principe ereditario Mohammad Bin Salman. I Magpies, che non hanno ancora abbandonato il sogno di portare sulla propria panchina Antonio Conte, investiranno infatti profumatamente per rinforzare la squadra, con il chiaro obiettivo di renderla, nel giro di pochi anni, una potenza a livello mondiale. E, per farlo, hanno messo gli occhi in Italia e sulla Serie A.

Newcastle, assalto a Chiesa e De Ligt

Il Newcastle, secondo quanto riporta Tuttosport, avrebbe infatti messo nel mirino due delle maggiori stelle della Juventus: Federico Chiesa, sempre più protagonista anche con la maglia della Nazionale di Roberto Mancini, e Matthjis De Ligt. Per i due bianconeri gli inglesi starebbero già preparando delle maxi offerte, con la Vecchia Signora che lascerebbe però partire i due giocatori soltanto di fronte a cifre irrinunciabili. Maggiore apertura, invece, nei confronti di una possibile cessione del gallese Aaron Ramsey, anche lui finito nel mirino della nuova proprietà del Newcastle.

Newcastle: occhi su Kessie, Brozovic e de Vrij

Ma non finisce qui, perché i Magpies starebbero preparando l'assalto anche per il milanista Franck Kessie e gli interisti Marcelo Brozovic e Stefan De Vrij. L'ivoriano ed il croato, visti i loro contratti in scadenza a giugno, potrebbero approdare in Inghilterra a parametro zero durante la prossima estate, mentre per il difensore olandese il club inglese starebbe preparando una ricca offerta che potrebbe far vacillare i nerazzurri, alle prese con una situazione finanziaria non certo delle migliori.