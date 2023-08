Newcastle-Fiorentina, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Il week-end a tinte britanniche della Fiorentina, a due settimane dall’inizio del campionato, è cominciato già prima ancora di imbarcarsi sull’aereo. E’ il mercato a rappresentare il trait d’union tra la squadra viola e il calcio d’agosto giocato d’oltremanica: per la trattativa con il Manchester United per Amrabat che sembra sempre sul punto di generare la fumata bianca, e per quella invece conclusa che ha portato la cessione di Castrovilli al Bournemouth. Dolorosa, in considerazione dell’importanza rivestita nel gioco di Italiano dal centrocampista pugliese, ma anche inevitabile alla luce delle problematiche emerse in merito al rinnovo di un contratto in scadenza nel 2024, e nella stessa misura vantaggiosa tenendo conto dei 14 milioni di euro – a cui si vanno ad aggiungere quelli contemplati dai vari bonus – versati dalle Cherries nella casse della società gigliata.

L’operazione Castrovilli in uscita obbligherà la dirigenza a studiare una contromossa, un colpo in entrata allo scopo di non lasciare scoperta la rosa nel reparto nevralgico. Si guarda alla Serie A, a Dominguez che è sempre nei pensieri del club toscano, ma anche a quel Pereyra che sembrava ormai destinato al Besiktas e invece ancora su piazza, con il comprensibile stuolo di corteggiatori attratti dalla possibilità, data dal suo status di svincolato, di potersi assicurare investendo solo sull’ingaggio un giocatore esperto e perfettamente ambientato nel campionato italiano. Ma anche Italiano studia: a due settimane dall’inizio del campionato – ed a meno di tre dall’esordio nella Conference League – il doppio test match contro Newcastle e Nizza spalancherà le porte all’ultima parte di preparazione prima del debutto, sebbene per conferire alla squadra connotati ben definiti sarà necessario ultimare l’inserimento dei tasselli mancanti nell’organico.

Intanto, si comincia con il Newcastle. Uno dei club più ricchi e maggiormente ambiziosi dell’intera Serie A inglese, che dopo un quinquennio passato a vivacchiare tra la decima e la tredicesima posizione della Premier League ha chiuso lo scorso anno al quarto posto. Ed ha ulteriormente rilanciato la propria candidatura ad un posto tra le big con l’innesto di Tonali dal Milan e l’ingaggio di Harvey Barnes (37 reti nell’ultimo triennio passato con la maglia del Leicester), dopo la partenza del franco-guadalupense Saint-Maximin all’Al-Ahli, club arabo di proprietà del fondo PIF (acronimo di Public Investements Found) il quale controlla anche la società bianconera.

Per il doppio impegno proposto dalla Sela Cup, il tecnico viola Italiano dovrebbe ritrovare Terracciano tra i pali, mentre dovrà probabilmente fare a meno di Sottil, Barak e Pierozzi. Il match amichevole tra Newcastle e Fiorentina, in programma sabato 5 agosto alle 16.30 (ora italiana)n al St. James’ Park di Newcastle upon Tyne, sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva da Dazn. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.