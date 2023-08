Newcastle-Liverpool, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Il nuovo che avanza contro la tradizione, il Newcastle sfida il Liverpool domenica alle 17,30 per confermare l'ottimo campionato dell'anno scorso e inserirsi sempre più tra le big della Premier League. Il reds sono chiamati in questa stagione a rialzarsi dopo lo scivolone dell'anno scorso, Klopp vuole tornare a competere per il titolo anche se al momento è alle prese con il caso Salah. L'egiziano sembra in procinto di trasferirsi in Arabia Saudita con un contratto da oltre 200 milioni all'anno e un'offerta al club inglesi di 100 milioni.

I magpies hanno iniziato la stagione con un calendario tutto in solita, alla prima con l'Aston Villa hanno sconfitto 5-1 l'Aston Villa, poi hanno perso solo 1-0 con il Manchester City. Per il Liverpool pareggio esterno 1-1 con il Chelsea e successo 3-1 in rimonta con il Bournemouth.

Newcastle-Liverpool: le scelte di Howe

I bianconeri si presentano alla sfida senza Krafth, Willock e Manquillo, ma recupera Joelinton che dovrebbe giocare in mediana vicino a Guimaraes e Tonali. In attacco Almiron e il nuovo acquisto Barnes affiancheranno Isak, riferimento offensivo e uomo gol per eccellenza che dopo aver passato lo scorso campionato per buona parte in infermeria a causa di un brutto infortunio adesso è il trascinatore della formazione.

Newcastle-Liverpool: le scelte di Klopp

Due assenze per Klopp che non potrà contare su Jones e Thiago Alcantara ma ci saranno sia Matip che Gomez. Il dubbio della vigilia è Salah, il tecnico del Liverpool ha chiaramente detto che non è in vendita e quindi è pronto a schierarlo anche se la ricchissima offerta araba difficilmente verrà rimandata al mittente, soprattutto dal calciatore. Insieme all'egiziano in attacco Jota e Diaz, in mediana Endo tra MacAllister e Szoboszlai.

Newcastle-Liverpool: le probabili formazioni

Newcastle (4-3-3) Pope; Trippier, Schar, Botman, Burn; Tonali, Guimaraes, Joelinton; Almiron, Isak, Barnes

Liverpool (4-3-3) Alisson; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson; Mac Allister, Endo, Szoboszlai; Salah, Jota, Diaz

Newcastle-Liverpool in diretta tv e streaming

Il match tra Newcastle e Liverpool di domenica alle 17,30 sarà trasmessa in diretta tv da Sky Sport, emittente che detiene i diritti della Premier League per questa stagione. Attivi anche i servizi streaming Sky Go e Now Tv.