Carabao Cup, Newcastle-Manchester City: probabili formazioni e dove vedere la gara in diretta tv e streaming

Mercoledì alle 21 big match per il terzo turno di Carabao Cup, la terza competizione per importanza del calcio inglese dopo Premier League e FA Cup. Il Newcastle ospita il Manchester City per la seconda volta in stagione dopo la sconfitta di metà agosto in campionato. Per i magpies, i citizens sono una vera e propria bestia nera, nelle ultime nove gare hanno perso otto volte e pareggiata una. Guardiola dopo il triplete dell'anno scorso punta a vincere tutto, anche questa coppa che era sfuggita la scorsa stagione.

Newcastle-Manchester City, le scelte di Howe

Qualche problema di infermeria per i magpies che non potranno contare su Barnes, infortunatosi nell'ultimo match, Joellinton, Willock e Krafth. Molto probabile che vengano schierati tutti i big con l'attaccante Isak, trascinatore dei suoi, al centro di un tridente completato da Murphy e Gordon. In mediana l'ex Milan Tonali con Guimaraes, altro gioiellino dei bianconeri. In difesa spicca la presenza di Botman a lungo inseguito da Maldini ormai più di un anno fa.

Newcastle-Manchester City, le scelte di Guardiola

Guardiola deve invece inventare il centrocampo privo di De Bruyne infortunato e Rodri squalificato. Probabile che venga pescato dalla profonda panchina Phiillips. Un po' di rotazione in difesa con il diciottenne Rico Lewis a destra e Gomes a sinistra. In mediana dovrebbe trovare spazio Nunes, nessun cambio in attacco dove Foden, Alvarez e Grealish sosterranno Haaland.

Newcastle-Manchester City, le probabili formazioni

Newcastle (4-3-3) Pope; Trippier, Schar, Botman, Burn; Longstaff, Guimaraes, Tonali; Murphy, Isak, Gordon

Manchester City (4-2-3-1) Ortega; Lewis, Akanji, Ake, Gomes; Nunes, Phillips; Foden, Alvarez, Grealish; Haaland

Newcastle-Manchester City di Carabao Cup in diretta tv e streaming

La sfida tra i magpies e i citizens di mercoledì sera, valida per il terzo turno di Carabao Cup, sarà trasmessa in diretta streaming su Dazn che offrità la visione di un match che promette grande bataglia a tutti i suoi abbonati.