Milan, caccia al miracolo con il Newcastle: la probabile formazione

A caccia di un miracolo. Il Milan, reduce dalla sconfitta in campionato contro l'Atalanta, farà visita mercoledì 13 dicembre al Newcastle nell'ultima gara della fase a gironi di Champions League. Una sfida nella quale i rossoneri, al momento terzi nel gruppo F a quota 5 a pari merito proprio con gli inglesi, dovranno vincere e sperare che il Borussia Dortmund batta il Paris Saint-Germain per staccare il pass per gli ottavi di finale. Un'impresa quasi disperata quindi, con il Diavolo che sarà soltanto in parte padrone del proprio destino.

La probabile formazione

Il tecnico Stefano Pioli, per la sfida contro il Newcastle, non vuole comunque lasciare niente d'intentato e, per questo motivo, si affiderà alla miglior formazione possibile. In attacco viaggia spedito verso il pieno recupero Leao, che dovrebbe trovare spazio fin dal primo minuto per completare il tridente offensivo nel 4-3-3 rossonero con Giroud e Leao. In mezzo al campo Musah è al momento in vantaggio su Krunic per piazzarsi in mezzo agli inamovibili Reijnders e Loftus-Cheek, mentre in difesa sarà ancora piena emergenza: con Kjaer, Kalulu e Thiaw sempre ai box, Hernandez verrà nuovamente spostato al centro al fianco di Tomori, con Calabria e Florenzi sulle corsie esterne.

Questa, quindi, la probabile formazione del Milan contro il Newcastle: