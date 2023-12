Newcastle-Milan, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming

A caccia di un'impresa. Il Milan, reduce dalla sconfitta in campionato contro l'Atalanta, è atteso dalla trasferta sul campo del Newcastle (fischio d'inizio mercoledì 13 dicembre alle 21) nell'ultima giornata della fase a gironi di Champions League. Una gara in cui i rossoneri, al momento terzi a pari merito con gli inglesi a quota 5 nel gruppo F, avranno bisogno, per staccare il pass per gli ottavi di finale, di vincere e sperare che il Paris Saint-Germain perda contro il Borussia Dortmund. Insomma, una missione non certo semplice per il Diavolo.

Newcastle-Milan, le scelte di Howe

Howe, per la sfida con il Milan, dovrà fare i conti con numerose assenze che lo costringeranno a scelte quasi obbligate. In difesa, nel 4-3-3 inglese, ci sarà spazio per Schar e Lascelles in mezzo, con Trippier e Livramento sulle corsie esterne. A centrocampo Guimares in cabina di regia, con Miley e Joelinton ai suoi lati. In attacco, al fianco di Isak, ci saranno Almiron e Gordon.

Newcastle-Milan, le scelte di Pioli

Pioli, per la decisiva gara in terra inglese, ritrova Leao, che dovrebbe partire fin dal primo minuto completando il tridente offensivo rossonero con Giroud e Leao. Ancora in dubbio invece Kjaer, con Hernandez che dovrebbe quindi essere nuovamente utilizzato come centrale difensivo al fianco di Tomori (terzini Calabria ed Hernandez). A centrocampo inamovibili Reijnders e Loftus-Cheek, con Musah in vantaggio su Krunic per completare il reparto.

Newcastle-Milan, le probabili formazioni

Newcastle (4-3-3): Dubravka; Trippier, Schar, Lascelles, Livramento; Miley, Guimares, Joelinton; Almiron, Isak, Gordon. All. Howe

Milan (4-3-3): Maignan; Calabria, Tomori, Hernandez, Florenzi; Reijnders, Musah, Loftus-Cheek; Pulisic, Giroud, Leao. All. Pioli

Newcastle-Milan, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Newcastle-Milan, in programma mercoledì 13 dicembre alle 21 e valevole per l'ultima giornata della fase a gironi di Champions League, sarà trasmessa in diretta da Amazon Prime Video. L'app è disponibile su Smart Tv, su decoder Sky Q e potrà essere utilizzata anche tramite le console di gioco Playstation 4/5 e Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X) ed i dispositivi Amazon Firr TV Stick e Google Chromecast. La telecronaca dell'incontro sarà affidata a Sandro Piccinini, commento tecnico di Massimo Ambrosini.