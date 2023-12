Newcastle-Milan, le quote dei bookmakers

Vincere e sperare che il Borussia Dortmund batta il Paris Saint-Germain. Questa l'unica via che permetterebbe al Milan, reduce dal ko in campionato con l'Atalanta, di staccare il pass per gli ottavi di finale di Champions League. I rossoneri, al momento, occupano il terzo posto a pari merito con il Newcastle nel gruppo F e faranno visita proprio agli inglesi nell'ultima giornata della fase a gironi. Una gara dal risultato obbligato per la formazione di Stefano Pioli, che ha bisogno di un mezzo miracolo per proseguire la sua avventura nella competizione.

Le quote

La gara sul campo del Newcastle, per il Milan, non si preannuncia certo facile. Anche i Magpies, per proseguire nel loro cammino, avranno bisogno dei tre punti e proprio gli inglesi, secondo i bookmakers, si presentano alla sfida con i favori del pronostico. La vittoria degli uomini di Howe, dalle agenzie di scommesse qui prese in considerazione (Snai, Bwin e Sisal), è quotata tra 1.80 e 1.90, mentre quella rossonera tra 3.75 e 4. Il segno X, inutile per entrambe le squadre, va invece da 3.75 a 3.85.

Queste, nel dettaglio, le quote della partita Newcastle-Milan: