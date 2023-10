Newcastle-PSG, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Il girone di ferro della Champions League continua, mentre Milan e Borussia Dortmund si sfideranno per cercare la prima vittoria, Newcastle e PSG si affronteranno con i parigini a caccia del successo numero due dopo quello sui tedeschi e i magpies pronti a faro lo sgambetto per volare a quota 4 in classifica dopo aver alzato il muro a San Siro. Gli inglesi sono in un ottimo momento di forma e hanno le carte in regola per battere gli avversari ancora alla ricerca della continuità e di una vittoria che possa scacciare le critiche da Luis Enrique.

Newcastle-PSG, le scelte di Howe

Problemi di formazione per i padroni di casa che non potranno schierare Joelinton, Barnes, Botman e Willock tutti infortuni. Howe prepara la squadra per l'impresa in cui la coppia centrale davanti a Pope dovrebbe essere formata da Schar e Lascelles. In mediana viaggia verso la conferma Tonali con l'altro titolare inamovibile Bruno Guimaraes; Anderson e Longstaff si giocano la terza maglia. Obbligato praticamente il tridente con Isak, tre gol nelle ultime tre partite, affiancato da Amiron e Gordon.

Newcastle-Psg, le scelte di Luis Enrique

Probabile che Luis Enrique si affidi ancora alla difesa a tre con Skriniar al centro, in mediana spazio a Vitinha e Fabian Ruiz sugli esterni Barcola prenderà il posto dell'infortunato Nuno Mendes mentre a destra ci sarà Hakimi. Fuori dai giochi anche Asensio e così in attacco non ci sono dubbi della vigilia: Mbappè, già a quota 13 gol in 8 partite in questa stagione, e Dembelé saranno gli esterni con Kolo Muani centravanti, in netto vantaggio su Goncalo Ramos.

Newcastle-Psg, probabili formazioni

NEWCASTLE: (4-3-3): Pope; Trippier, Lascelles, Schar, Burn; Longstaff, Bruno Guimaraes, Tonali; Almiron, Isak, Gordon. Allenatore: Howe.

PSG: (3-4-3): Donnarumma; Danilo, Skriniar, Marquinhos; Hakimi, Vitinha, Fabian Ruiz, Barcola; Dembélé, Kolo Muani, Mbappé. Allenatore: Luis Enrique.

Newcastle-Psg in diretta tv e streaming

In Italia la gara tra Newcastle e PSG sarà trasmessa in diretta tv da Sky sui canali Sport Calcio, Sport 4K e Sport, per lo streaming sarà attiva la App Sky Go insieme a Now TV e al servizio Mediasetr Infinity +