Mondiali 2022, allarme Brasile: Neymar soltanto nell'eventuale finale?

Il Brasile, il pass per gli ottavi di finale, dove affronterà la Corea del Sud in caso di arrivo al primo posto nel girone (altrimenti, in caso di inaspettato secondo posto, super sfida con il Portogallo), lo ha conquistato con una giornata di anticipo grazie alle vittorie con Serbia (2-0, doppietta di Richarlison) e Svizzera (1-0, rete di Casemiro), ma in casa verdeoro c'è una nota stonata. Nel match d'esordio contro i serbi, infatti, la Selecao ha dovuto fare i conti con l'infortunio di Neymar, messo ko da una distorsione alla caviglia con interessamento dei legamenti, come evidenziato dai successivi esami a cui si è sottoposto il giocatore. L'obiettivo, per l'attaccante, era tornare a disposizione per la fase ad eliminazione diretta del torneo, ma le parole del padre del giocatore di queste ore non fanno ben sperare.

Le condizioni di Neymar

Neymar senior da Silva Santos, parlando alla radio britannica TalkSport, ha infatti così affermato: "Credo che Neymar ritornerà in campo per la finale e farà del suo meglio per aiutare i suoi compagni a vincere la competizione. La cosa più importante è che possa rientrare in campo al suo massimo livello. Tutti sanno che mio figlio ha una grande influenza sul gruppo. È il numero uno". Ciò significherebbe che Neymar, che nel frattempo sta proseguendo le cure tra fisioterapia, piscina ed elettrostimolazione, potrebbe tornare a disposizione soltanto per l'ultimo atto del torneo, a cui il Brasile, ovviamente, spera di approdare.

Il fuoriclasse del Paris Saint-Germain, in questi giorni, si sta allenando nella palestra dell'hotel di Doha che ospita il ritiro dei verdeoro e nella giornata di ieri è tornato anche a toccare il pallone. Qualche palleggio e qualche salto, giusto per testare le condizioni della caviglia malconcia. Ma per tornare a lavorare sul campo, ancora, è troppo presto.