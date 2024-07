Dove giocherà Nico Williams nella prossima stagione

Tra i protagonisti assoluti nel trionfo della Spagna ad Euro 2024 c'è, senza ombra di dubbio, Nico Williams. L'esterno offensivo classe 2002, al torneo in Germania, ha infatti incantato, formando insieme al giovanissimo Lamine Yamal una coppia di ali pressoché imprendibili per gli avversari. Per lui, nella rassegna tedesca, anche due reti: la prima negli ottavi di finale contro la Georgia, la seconda nella finalissima di Berlino contro l'Inghilterra. Due timbri che hanno impreziosito una serie di giocate stellari.

Nico Williams, nato a Pamplona da genitori ghanesi (il fratello Inaki, infatti, ha scelto di indossare i colori del Ghana), milita attualmente nell'Athletic Bilbao, club nel quale è cresciuto e con cui ha debuttato in prima squadra nell'aprile 2021. Con i biancorossi, nel corso dell'ultima stagione, ha segnato complessivamente otto reti mantenendo uno standard di rendimento sempre elevato, convincendo il ct delle Furie Rosse Luis De La Fuente a puntare su di lui per Euro 2024. Le prestazioni di Nico Williams al torneo tedesco non sono poi certo passate inosservate catturando in particolare l'attenzione del Barcellona: i blaugrana, infatti, sarebbero decisi ad acquistare il talento classe 2002 in estate, così da riformare anche in Catalogna quel tandem con Lamine Yamal che tanto bene ha fatto in Nazionale. Per farlo, al Barça basterà versare nelle casse dell'Athletic Bilbao la cifra di 58 milioni di euro, pari alla clausola rescissoria attualmente presente sul contratto del giocatore.