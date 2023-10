Nicolò Fagioli racconta la sua ludopatia: ecco come è iniziato l'incubo

Il primo a pagare per le scommesse illegali è Nicolò Fagioli della Juventus: 7 mesi out, rischiava tre anni. Non sarà l'ultimo. La sua "confessione" agli inquirenti è tutta nei verbali dell'interrogatorio in procura del 28 settembre, finiti oggi su molti quotidiani. L'inizio per noia, poi l'ossessione: "Giocavo in modo compulsivo davanti alla tv su qualsiasi evento sportivo che stessi vedendo, calcio compreso… anche Serie B e Lega Pro". Ora avrebbe debiti per 3 milioni. La situazione era andata totalmente fuori controllo.

Crescendo esponenzialmente il debito e ricevendo pesanti minacce, "ti spezzo le gambe", anche durante la notte "pensavo solo di giocare per recuperare". Il 16 aprile 2023 Fagioli crolla in campo: "Ero talmente stressato e impaurito che durante Sassuolo-Juventus feci un errore e fui sostituito. Appena uscito dal campo mi misi a piangere di fronte alle telecamere pensando ai debiti delle scommesse". Il percorso per uscire dalla ludopatia (di cui erano a conoscenza solo la madre e alcuni amici extra-calcio) inizia lì.

La ludopatia di Nicolò Fagioli

Grazie all'accordo tra Figc e i suoi avvocati non potrà scendere in campo per tutta la stagione, in pratica: 7 mesi di squalifica, multa di 12.500 euro e 5 mesi di pene alternative (incontri nelle scuole). Il talentuoso centrocampista piacentino a giugno 2023 è andato dai pm di Torino, poi si è denunciato in federazione. Dai verbali emerge l'istantanea di un giocatore compulsivo. "Inizialmente giocavo sul tennis, poi da settembre 2022, poiché dovevo restituire somme ingenti a varie piattaforme, iniziai a scommettere anche sul calcio, per provare a recuperare", ha raccontato. La ludopatia non spunta certo fuori dall'oggi al domani, "quando ero alla Cremonese, mia mamma mi consigliò di recarmi al Sert per farmi curare, io ci andai alcune volte, poi ebbi l'illusione di poterne fare a meno".

Soldi chiesti in prestito a Gatti e Dragusin

Dopo mesi da incubo arriva ad avere 3 milioni di debiti complessivi con varie piattaforme. Alla Juventus guadagna un milione netto all'anno. Chiede soldi ai compagni e amici Gatti e Dragusin, decine di migliaia di euro, con scuse varie. Per saldare i debiti Fagioli, emerge anche questo dai verbali riportati oggi dalla stampa nazionale, comprava Rolex (con bonifici) "a volte li ho consegnati io, a volte passavano i titolari delle piattaforme a ritirarli presso la gioielleria". Ma non basta, non basta mai per chi finisce in quella spirale.

La piattaforma suggerita da Tonali

Come si era avvicinato a queste piattaforme, in principio? Fagioli fa i nomi. In un ritiro dell’Under 21 a Tirrenia fu Sabdro Tonali, suo amico stretto, a suggerirgli una piattaforma: "Mi capitò di vederlo giocare e gli chiesi cosa stesse facendo. Mi disse che avrei potuto giocare perché non c’erano tracce delle scommesse. Fu Tonali stesso a farmi registrare tramite un account. Non ricordo se fu lui a darmi le credenziali o se fui io a farlo direttamente contattando un referente, persona fisica, via WhatsApp. Inviai un messaggio a questo referente e mi rispose mandandomi username e password per poter iniziare a scommettere". Si inizia così, con un clic.

"Per noia"

La parte forse più triste della vicenda è la motivazione che Fagioli dà del perché un giovane calciatore che "ha tutto" e vive un sogno finisca in un vortice del genere. "Avendo molto tempo libero", le scommesse "sono un modo per vincere la noia".

Sipario, dunque, almeno per Fagioli, che ora sta seguendo un percorso riabilitativo, dovrà partecipare a un piano terapeutico della durata minima di 6 mesi e ad un ciclo di almeno 10 incontri, da svolgersi nell’arco di 5 mesi, presso associazioni sportive e centri per il recupero dalla dipendenza dal gioco d’azzardo. Secondo quanto riferito oggi dalla "Gazzetta dello Sport", Sandro Tonali avrebbe invece ammesso di aver scommesso anche sul Milan, la squadra in cui all'epoca militava. Per lui la squalifica potrebbe essere più pesante.