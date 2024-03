La Nigeria cerca un nuovo CT con un annuncio su internet

La ricerca del nuovo allenatore per la Nazionale nigeriana è partita, anche se in modo decisamente poco convenzionale. La Federazione infatti, dopo l'addio al portoghese Peseiro ha deciso di affidarsi ad un annuncio di lavoro pubblicato su internet per trovare la persona giusta per guidare la selezione che solo un mese fa è arrivata seconda in Coppa d'Africa perdendo in finale con la Costa D'Avorio.

L'annuncio è rivolto a tutti coloro che vogliono partecipare che abbiano però le seguenti caratteristiche: "Qualifiche di alto livello, esperienza d'élite, mentalità vincente e conoscenza del calcio africano", serve quindi un certo profilo per sedersi sulla panchina della Nigeria e avere la possibilità di mettere in campo talenti purissimi tra i quali due big della nostra Serie A come Osimhen e Lookman.

I curriculum che arriveranno in Federazione di sicuro non saranno pochi, in Spagna dicono che già tanti tecnici iberici abbiano inviato la propria candidatura. Difficile quindi che il nuovo allenatore possa essere trovato entro il 22 marzo quando la Nigeria sfiderà il Ghana, una deadline però dovrà esserci perché il 3 giugno la squadra dovrà affrontare il Sudafrica nelle qualificazioni ai prossimi Mondiali, e quindi si inizerà davvero a fare sul serio.