Nigeria-Sudafrica, dove vedere la partita in tv e streaming: le formazioni

Sarà Nigeria-Sudafrica la prima semifinale della Coppa d'Africa 2024. Osimhen e compagni, nei quarti di finale, hanno superato per 1-0 l'Angola grazie alla rete di Lookman, mentre gli uomini di Broos hanno avuto la meglio ai calci di rigore su Capo Verde (0-0 al termine di tempi regolamentari e supplementari). La vincente della sfida, nella finalissima in programma domenica 11 febbraio, se la vedrà contro una tra Costa d'Avorio e Repubblica Democratica del Congo, mentre la perdente si giocherà il terzo posto nella finalina di sabato 10.

Nigeria-Sudadrica, le scelte dei due allenatori

La Nigeria di Pereiro dovrebbe scendere in campo con il 3-4-2-1, con Simon e Lookman a supportare Osimhen (che è però in dubbio per alcuni problemini fisici) in attacco. In mezzo al campo Onyeka e Iwobi con Aina e Zaidu sulle corsie esterne, mentre la linea difensiva sarà formata da Ajayi, Troost-Ekong e Bassey. Tra i pali Nwabili.

Dall'altra parte Broos dovrebbe optare per il 4-2-3-1, con Morena, Zwane e Percy Tau ad agire alle spalle di Makgopa. In mezzo al campo Mokoena e Sithole, in difesa coppia centrale formata da Mvuala e Kekana con Mudau e Modiba sulle corsie laterali. In porta Williams.

Nigeria-Sudafrica, le probabili formazioni

Nigeria (3-4-2-1): Nwabili; Ajayi, Troost-Ekong, Bassey; Aina, Onyeka, Iwobi, Zaidu; Simon, Lookman; Osimhen.

Sudafrica (4-2-3-1) Williams; Mudau, Mvuala, Kekana, Modiba; Mokoena, Sithole; Morena, Zwane, Percy Tau; Makgopa.

Dove vedere Nigeria-Sudafrica in tv e streaming

La partita Nigeria-Sudafrica, in programma mercoledì 7 febbraio alle 18 italiane allo Stadio della Pace di Bouaké, sarà trasmessa in diretta da Sportitalia sui canali 60 del digitale terrestre e 5060 di Sky. Il match sarà visibile anche in streaming scaricando l'app di Sportitalia (anche su una smart tv) o collegandosi al sito di Sportitalia (www.sportitalia.com).