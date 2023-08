Nizza-Fiorentina, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

L’Europa, nella sua versione estiva, continua a non dispensare gioie alla Fiorentina. Dopo la pesante sconfitta di Belgrado, la squadra viola incappa nel secondo passo falso del precampionato, battuta 2-0 dal Newcastle nel primo dei due incontri valevoli per la Sela Cup. Italiano si consola con la buona prova di Arthur, ancora in condizioni fisiche non ottimali (come del resto un Nico Gonzalez appannato) però in grado di dare un convincente “preview” di ciò che potrà fare atleticamente a posto e coi 90’ nelle gambe, concede ancora spazio ai giovani azzurrini Under 19 Kayode e Amatucci, ed attende il secondo incontro della manifestazione con il Nizza per trovare maggiore concretezza in attacco.

Il Nizza, dominatore nel decennio ‘50-’60 in patria (durante il quale ha conquistato quattro scudetti, due Coppa di Francia e sfiorato due volte la semifinale di Coppa dei Campioni), è frequentatore abituale dalla Ligue 1 ormai dal 2001, anno della promozione dalla serie B dopo cinque stagioni di purgatorio. Nel nuovo millennio i rossoneri hanno avuto il loro momento più florido tra il 2012 ed il 2017, centrando due volte il quarto posto e salendo una volta sul gradino più alto del podio, attestandosi invece alla fine dell’ultimo torneo al nono posto e venendo eliminati nei quarti di finale dell’ultima Conference League dal Basilea.

Due le operazioni più importanti messe a segno dai francesi in questo mercato estivo: il riscatto della punta nigeriana Terem Moffi dal Lorient (costato oltre venti milioni di euro) e l’ingaggio di Jérémie Boga, per cui la dirigenza transalpina ha versato 18 milioni all’Atalanta. Nella rosa, menzione speciale per la difesa: c’è il portiere danese Kasper Schmeichel, l’eterno Dante (il difensore brasiliano compirà 40 anni a ottobre, la scorsa stagione 49 presenze con la fascia di capitano al braccio) e Jean-Clair Todibo che in Costa Azzurra ha ritrovato il suo equilibrio dopo le esperienza poco felici al Barcellona, Schalke 04 e Benfica. Occhio anche a Gaëtan Laborde, centravanti che negli ultimi ventiquattro mesi ha segnato quasi 40 gol tra Rennes e Nizza.

Il match amichevole tra Nizza e Fiorentina, valevole per la seconda ed ultima giornata della SelaCup, in programma domenica 6 agosto alle 14 (ora italiana) al St. James’ Park di Newcastle upon Tyne, sarà trasmesso in diretta ed in esclusiva da Dazn. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.