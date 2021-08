I tifosi inferociti invadono il campo, rissa furibonda durante Nizza-Marsiglia: botte da orbi e tre giocatori feriti

È stato già ribattezzato il "derby della vergogna". Scene incredibili ieri sera durante la partita di Ligue 1, serie massima del campionato di calcio francese, tra Nizza e Olympique Marsiglia che si è giocata all'Allianz Riviera di Nizza. L'imponderabile è accaduto al 74esimo minuto quando i padroni di casa erano in vantaggio per 1 a 0. Dagli spalti è piovuta sul campo una bottiglietta d'acqua che ha colpito violentemente alla schiena il regista del Marsiglia Dimitri Payet.

Ça plus un envahissement de terrain, il vous faut quoi de plus pour arrêter définitivement le match @LFPfr ?!?!#OGCNOM | #TeamOM ??? pic.twitter.com/5KiJcTHMkk — #TeamOM Officiel (@TeamOM_Officiel) August 22, 2021

L'episodio ha fatto infuriare il giocatore che per tutta risposta ha rilanciato la bottiglietta verso gli spalti. A quel punto si è scatenato un vero e proprio pandemonio. I tifosi del Nizza sono scesi dagli spalti travolgendo gli addetti alla sicurezza e hanno invaso il terreno di gioco prendendo di mira i giocatori in maglia celeste.

La sicurezza ha cercato invano di riportare l'ordine in campo. Ne è nata una zuffa furibonda che ha coinvolto giocatori, allenatori, tifosi e membri dello staff. In questo caos tre giocatori del Marsiglia sono rimasti feriti: lo stesso Payet, Luan Peres e Mattéo Guendouzi. Questi ultimi due, com'è evidente dalle foto, hanno segni di strangolamento al collo. Anche alcuni giocatori del Nizza avrebbero riportato lievi ferite secondo quanto riferiscono i media francesi.

La partita è stata interrotta per oltre un'ora e mezza con le squadre rientrate negli spogliatoi e il terreno di gioco presidiato dai poliziotti. Non fosse sufficiente quanto appena accaduto, le autorità locali e i dirigenti della Lega hanno deciso di riprendere la partita nonostante la contrarietà dei giocatori del Marsiglia che, comprensibilmente sotto choc, si sono rifiutati di scendere di nuovo in campo. "Abbiamo deciso di non riprendere il gioco per tutelare la sicurezza dei nostri giocatori" ha fatto sapere il presidente del Marsiglia Pablo Longoria. Una decisione, a quanto pare, condivisa dallo stesso arbitro dell'incontro. In tutto ciò il Nizza dovrebbe aggiudicarsi la vittoria per 3-0 a tavolino. Se così fosse l'Olympique Marsiglia darà quasi certamente battaglia per vie legali. Sarà compito della giustizia sportiva accertare le responsabilità dell'accaduto e comminare eventuali sanzioni.