Chi è Noah Okafor, l'attaccante ad un passo dal Milan

Con ogni probabilità, sarà Noah Okafor il vice-Giroud nella stagione 2023/2024 al Milan. I rossoneri, dopo aver sondato nei giorni scorsi i profili di Alvaro Morata e Mehdi Taremi, hanno infatti trovato l'accordo per prelevare dal Salisburgo l'attaccante classe 2003 per una cifra attorno ai 13-15 milioni di euro, bonus inclusi. Vicina l'intesa anche con il giocatore, che potrebbe arrivare in Italia già nella giornata di domani, sabato 22 luglio, per svolgere le visite mediche di rito. Un rinforzo da tempo atteso da Pioli, che, nel reparto offensivo, aveva ormai messo ai margini Divock Origi ed Ante Rebic, neanche convocati per la tournée negli Stati Uniti.

Il profilo

Nato a Binningen il 24 maggio 2000 da padre nigeriano e madre svizzera, Noah Okafor è cresciuto nel settore giovanile del Basilea, con cui ha esordito in prima squadra il 19 maggio 2018 in occasione della gara contro il Lucerna, terminata sul punteggio di 2-2. Nel gennaio 2020 è stato acquistato dal Salisburgo per una cifra attorno agli 11 milioni di euro e qui Okafor, attaccante dotato di una buona struttura fisica (185 centimetri di altezza per oltre 80 kg di peso) e che fa della velocità una delle sue armi migliori, è riuscito a consacrarsi, segnando 14 reti nella stagione 2021/2022. Nell'annata scorsa, per lui, dieci gol complessivi tra campionato e Champions League, di cui uno proprio al Milan.

Okafor è ormai stabilmente anche nel giro della Nazionale svizzera, con la quale ha debuttato il 9 giugno 2019 in occasione della semifinale di Nations League contro l'Inghilterra. Con la maglia elvetica, con cui è stato protagonista anche negli ultimi Mondiali, ha collezionato complessivamente 14 presenze realizzando due reti.