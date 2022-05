Nottingham Forest promosso, la Premier League 2022-2023 ora è completa

E' il Nottingham Forest la squadra che completa la Premier League 2022-2023 ed è un ritorno storico: la gloriosa compagine capace di vincere due volte la Coppa dei Campioni di fila nel 1979 e nel 1980, e anche il titolo in Inghilterra nella stagione 1977-1978, rientra nel novere delle squadre del massimo campionato dopo 23 anni di assenza. La festa è scattata oggi a Wembley dopo la finale playoff che ha visto il Nottingham Forest vincere 1-0 contro l'Huddersfield con autogl decisivo nel finale del primo tempo di Colwil.

Le squadre della PremierlLeague 2022-2023

La nuova Premier League è quindi ora al gran completo. Le altre due promosse sono il Bornemouth, di nuovo nel gotha del calcio inglese dopo il fallimento di sette anni fa, e il Fulham che ha dominato in lungo e in largo la stagione in Championship. Tutte e tre dovranno lottare per restare dove sono arrivate dopo tanta fatica nel campionato più bello e difficile del mondo.

Le altre diciasette squadre sono: i campioni del Manchester City, il Liverpool che ha chiuso secondo anche in patria, Chelsea e Tottenham, impegnate in Champions League dopo il terzo e il quarto posto, e poi ancora l'Arsenal e il Manchester United, reduce da una delle peggiore stagioni della sua storia. L'elenco comprende anche l'ambizioso West Ham, il Wolverhampton che è arrivato ad un passo dalla qualificazione in Europa nell'ultima stagione, e poi ancora Aston Villa, Brentford, Brighton, Crystal Palace, Leeds, Leicester, Everton, Newcastle e Southampton.

Le date della prossima Premier League

La prossima Premier scatterà il 6 agosto, presto come sempre, anzi un po' più presto del solito perché anche il campionato inglese si fermerà per il Mondiale in Qatar ben 41 giorni tra novembre e dicembre. Dopo la Coppa del Mondo, il campionato tornerà subito in campo con le giornate del tradizionale Boxing Day del 26 dicemvre, lotto giorni dopo la finale mondiale. Già scelta anche la data di chiusura, la Premier si conlcuderà il 28 maggio.