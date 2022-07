Juventus, i numeri di maglia 2022/2023: libero il 10, ecco a chi andrà

Sono stati assegnati i numeri di maglia per la stagione 2022/2023 della Juventus. Il numero 9, come prevedibile, è finito sulle spalle del centravanti serbo Dusan Vlahovic, mentre Federico Chiesa, reduce da il grave infortunio al ginocchio sinistro che lo terrà ancora lontano dai campi almeno fino alla fine di settembre/inizio ottobre, indosserà il 7. Leonardo Bonucci, chiamato ad ereditare la fascia di capitano da Giorgio Chiellini, volato negli Stati Uniti al Los Angeles FC, ha scelto il 19. A De Ligt, che potrebbe lasciare Torino per volare al Chelsea, il 4, a Cuadrado l'11, a Rabiot il 25 e a Zakaria il 28. Classico numero 1 per il portiere polacco Szczesny.

Ancora libero il numero 10, che, salvo sorprese, dovrebbe andare a Paul Pogba, ormai ad un passo dal ritorno alla Juventus. Di Maria, anch'egli vicinissimo alla Vecchia Signora, potrebbe optare per la 22.

Juventus, tutti i numeri di maglia per la stagione 2022/2023