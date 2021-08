Psg, perché Messi indosserà la maglia numero 30

È stato definito il colpo del secolo. Lionel Messi, dopo una carriera fin qui sempre vissuta con la maglia blaugrana, ha lasciato il Barcellona per approdare al Paris Saint-Germain, club con il quale ha sottoscritto un contratto biennale con opzione per il terzo anno ad una cifra di 35 milioni di euro netti a stagione. Un colpo di mercato che fa dei parigini, almeno sulla carta, una delle squadre più forti di tutti i tempi: in rosa, oltre alla Pulce, i francesi possono infatti vantare fuoriclasse del calibro di Mbappé, Neymar, Di Maria, Sergio Ramos, Verratti, Wijnaldum e Donnarumma, senza dimenticare i vari Marquinhos, Hakimi, Paredes e Icardi.

Psg, Messi indosserà la maglia numero 30

Lionel Messi, al Psg, non indosserà la maglia numero 10, già sulle spalle dell'amico Neymar. Il brasiliano sarebbe stato disponibile a cederla all'argentino, ma Leo, da quanto trapela, avrebbe rifiutato. Ecco così che la scelta della Pulce è ricaduta sul 30, numero che ha vestito dal 2004 al 2006 nelle sue due prime stagioni al Barcellona prima di ereditare il 10 da Ronaldinho. Il regolamento del campionato francese, tuttavia, prevede che i numeri 1, 16 e 30 siano assegnati esclusivamente ai portieri: per avere il via libera, quindi, il Paris Saint-Germain ha dovuto inoltrare una richiesta di esenzione, ben presto accolta dalla federcalcio francese.