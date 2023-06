Nuova maglia Fiorentina 2023/2024, le divise da casa e trasferta della prossima stagione

L’anticipazione della maglia per la stagione 2023/2024 era già arrivata in occasione della conclusione dello scorso torneo, essendo stata utilizzata per disputare l’ultimo match casalingo di Serie A contro la Roma. Ma in casa Fiorentina giunge anche il momento di conoscere quella che sarà la seconda divisa ufficiale indossata dalla formazione di Italiano nelle varie competizioni che scatteranno da agosto. La Robe di Kappa ha optato per il classico colore bianco, con una grafica obliqua ricrea l’intrecciarsi di gigli sbocciati che avvolgono anche le maniche. Il colletto, a differenza della versione Home, presenta un taglio a V sul quale è presente un doppio layer in viola ed in rosso che viene ripreso anche su fondo corpo, fondo maniche, pantaloncini e sul calzettone. Sul colletto, lato esterno, si trova la scritta “Play to be different” mentre sul lato interno sono sempre riportati i 13 gigli, come nella precedente collezione, tributo al dodicesimo uomo e a Davide Astori.

Il richiamo all’indimenticabile capitano, così come il colore del colletto e la scritta in inglese ricalcano d’altronde i temi della maglia “casalinga” della squadra gigliata, di colore viola. A differenza della casacca “away” appena presentata, c’è un pattern ripetuto sul fronte, sul retro e sulle maniche della divisa, con tanti gigli legati tra loro quasi a costituire la catena del DNA, interrotti solo nella parte laterale della maglia, lungo i fianchi.