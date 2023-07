Nuova maglia Inter 2023/2024, le foto della divisa home della prossima stagione

È stata ufficialmente svelata la maglia home dell'Inter per la stagione 2023/2024. La divisa, caratterizzata dalle tradizionali strisce nerazzurre, è stata realizzata da Nike e presenta sul davanti lo sponsor Paramount+.



(foto pagina Facebook Inter)

Il comunicato

"Endless shades of Milano: sulla maglia Home dell’Inter per la stagione 2023/24 sfuma il confine tra le tradizionali strisce nerazzurre - si legge sul comunicato ufficiale diffuso dal club". Il design fluido della nuova jersey rappresenta le molteplici anime del Club e di Milano, sempre in movimento e in continua evoluzione: nella città in cui si fondono moda, design e architettura, in cui le comunità sono eterogenee e le icone vengono reinventate, l’Inter mira a coinvolgere e ispirare le nuove generazioni attraverso lo sport e lo stile, dentro e fuori dal campoAbbattere le barriere, ridefinire i confini, abbracciare la diversità, essere sempre alla ricerca della continua innovazione: con la nuova maglia Home, Nike dà una nuova vita ai colori iconici del Club, confondendo le linee e creando un modello mai visto prima. La maglia - realizzata con poliestere riciclato per ridurre le emissioni di carbonio - è arricchita, all'interno del colletto, dalla bandiera della città di Milano, realizzata in un motivo a mosaico che unisce il nero e il blu".



(foto sito ufficiale Inter)

"Sul front della maglia sarà presente Paramount+: prosegue infatti la sinergia tra i due brand, con il servizio di streaming premium – lanciato in Italia meno di un anno fa - che si conferma Official Front Jersey Partner anche per la stagione 2023/24. Una collaborazione che prosegue dopo la finale di Istanbul e che unisce due brand globali, che mirano a intrattenere un pubblico sempre più vasto ed eterogeneo e condividono gli obiettivi di innovazione e di dialogo con le nuove generazioni. Paramount+ sarà presente sulle maglie della Prima Squadra maschile e femminile e della Primavera in tutte le competizioni della stagione. Anche la collaborazione con lo Sleeve Sponsor eBay prosegue per la prossima stagione".