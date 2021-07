Inter, svelata la nuova maglia da trasferta per la stagione 2021-2022. Le immagini

Dopo aver svelato nelle scorse settimane la divisa home, l'Inter, attraverso un video pubblicato sui propri canali social, ha presentato ufficialmente anche la maglia da trasferta per la stagione 2021/2022. Protagonista, così come nella versione casalinga, il tema del Biscione, che, sottolinea il club, vuole celebrare la nuova identità visiva della società. Colore di riferimento è il bianco, con il serpente nerazzurro disegnato a mano che attraversa la maglia dalla parte anteriore a quella posteriore. A completare il kit pantaloncini e calzettoni bianchi, mentre lo swoosh è blu con finiture nerazzurre sulle maniche e sui calzini.

La nuova pelle di un'icona, made of Milano. Siamo entusiasti di svelare la nostra Away Jersey 2021/22, la prima con il nostro nuovo logo!#IMInternazionale #IMMilano pic.twitter.com/i7uKlIp8Qz — Inter ??? (@Inter) July 26, 2021

Sul fronte della maglia, come in quella home, è presente il nuovo sponsor Socios.com, mentre sul retro compare quello di Lenovo. I nuovi completi, come sottolineato dal club in un comunicato ufficiale, sono inoltre realizzati per almeno il 95% da bottiglie di plastica riciclate.