Juventus, nuova maglia 2020-2021: tornano le strisce, ma "a pennellate" (foto e video)

Piacerà ai tifosi? Le reazioni sui social sono contrastanti. La Juventus ha presentato la nuova maglia 2020-2021 Adidas. Tradizione, arte, eleganza, eccellenza, innovazione. Tutto in un'unica maglia, o meglio, in una maglia unica: la prima divisa ufficiale della Juventus per la stagione 2020/21, svelata oggi da adidas.

La tradizione è rappresentata dal ritorno delle strisce bianco e nere, che si presentano però in una forma nuova e più moderna. Ecco allora il richiamo all'arte contemporanea: le stripes sono proposte come un’unica pennellata su fronte e maniche, regalando alla divisa un design nuovo e accattivante, che mantiene il DNA del club, comunicando al tempo stesso l'inizio di una nuova era.

Il colore oro poi, presente in tutta la divisa, aggiunge un tocco di eleganza nelle strisce, nel logo del club e nei dettagli dello sponsor. L'eccellenza è data dalle tecnologie HEAT.RDY e KEEP COOL, che permettono di mantenere asciutti i giocatori durante tutta la partita, e da AEROREADY – FEEL READY, che offre benefici simili per la maglia replica.

L'innovazione, infine, con l'ultima evoluzione del logo: un unico simbolo che da solo basta a rappresentare Juventus e a identificarla nel mondo. C'è un altro valore che emerge prepotente sulla nuova divisa: il successo; il tricolore dello scudetto è sempre lì, per la nona volta consecutiva sarà cucito sopra le casacche bianconere.

La nuova maglia Juventus 2020/21, è disponibile da oggi per l’acquisto, presso tutti gli store Juventus fisici e sullo Store ufficiale.