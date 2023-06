Nuova maglia Lazio 2023/2024, le indiscrezioni sulla divisa della prossima stagione

Il prossimo campionato, per la Lazio, avrà un sapore speciale. Non coinciderà infatti solo con il ritorno nell’Europa che conta, dopo la partecipazione alla Champions League 2020/2021 (conclusa agli ottavi di finale con l’eliminazione per mano del Bayern Monaco), ma anche con il cinquantesimo anniversario della conquista del primo scudetto, vinto nella stagione 1973/74 precedendo sul filo di lana la Juventus. E proprio in questa direzione si sta muovendo la Mizuno, azienda giapponese che dodici mesi fa ha sottoscritto un accordo quinquennale con il club capitolino in qualità di fornitore di kit per le formazioni maschili e femminili della Lazio, dalla prima squadra a tutti i club associati alla scuola calcio passando per le categorie giovanili.

Per omaggiare il trionfo del gruppo guidato da Maestrelli, le indiscrezioni trapelate fanno pensare alla maglia di riferimento della stagione 2023/2024 che avrà quindi uno scollo a V, con sfumature cromatiche e motivi in rilievo legati proprio alla cavalcata tricolore vincente, che verrà richiamata anche dall’inserimento della lettera L, ovvero cinquanta nella numerazione romana. Ulteriori dettagli verranno forniti strada facendo, con la presentazione della prima casacca che dovrebbe avvenire in un evento ufficiale. La seconda maglia dovrebbe avere invece tonalità più scure, sul blu notte, con inserti tricolore, mentre la terza dovrebbe avere nuovamente una base biancoceleste, in linea con i colori sociali della Lazio. Non è esclusa anche un kit personalizzato per gli impegni di Champions League, in “total black” con finiture celesti.