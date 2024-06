Chi sarà il nuovo allenatore del Monza

Il domino delle panchine in Serie A entra nel vivo e il Monza è pronto ad esserne protagonista. I brianzoli saluteranno Palladino, probabile nuovo tecnico della Fiorentina, e stanno cercando l'uomo giusto per prenderne l'eredità. Galliani sfoglia la margherita e sembra aver ridotto a due i nomi che potrebbero diventare il prossimo allenatore del Monza.

Nesta nuovo allenatore del Monza?

Al momento il profilo più caldo sembra essere quello di Alessandro Nesta, oggi potrebbe esserci l'incontro decisivo, anche se la corsa non è ancora finita. Galliani ha vagliato l'idea Pirlo, ma le quotazioni dell'ex Juve sono in calo, e anche quella di portare in Brianza Marco Baroni e questo fronte rimane aperto anche se sull'ex Verona ci sono molte squadre, tra cui il Cagliari.

Come detto però Nesta è in pole position, se l'incontro di oggi dovesse andare nel verso giusto è possibile che Galliani affidi a lui la panchina. I rapporti tra i due sono ottimi e il tecnico ha accumulato già buona esperienza come allenatore del Perugia, del Frosinone e l'anno scorso con la Reggiana portata quasi ai playoff di Serie B. Dopo il Milan, il Monza, la coppia Galliani-Nesta potrebbe riformarsi.