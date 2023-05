Napoli, sono rimasti in tre per la panchina

L'ultimo a uscire dalla lista dei nomi per la panchina del Napoli è Luis Enrique, lo ha detto lo stesso De Laurentiis, sceglierà la Premier League lo spagnolo, e se il presidente non sta bluffando, significa che l'elenco è sempre più snello. Niente Conte, niente Klopp, niente Diego Simeone, o almeno questo è quello che filtra con i costi degli stipendi che sarebbero troppo elevati, per ora niente Benitez che sembrava essere partito nelle prime posizione ma le cui quotazioni sono in calo nonostante l'ottimo rapporto con il numero uno azzurro.

Chi sarà il prossimo allenatore del Napoli

Al momento la lista sembra essere ridotta a tre nomi: Vincenzo Italiano, Thiago Motta e Sergio Conceicao. I primi due hanno nel 4-3-3 il loro modulo di riferimento, hanno idee e coraggio, potrebbero continuare il lavoro di Spalletti e anche economicamente potrebbero rientrare nel budget del club. Il tecnico viola al momento è concentrato sulla finale di Conference League, mentre quello dei felsinei è in trattativa con il Bologna per proseguire l'avventura insieme ma un'offerta dai Campioni d'Italia potrebbe far saltare il banco della trattativa con Saputo.

Per quello che riguarda l'attuale tecnico del Porto ha dalla sua il fatto di conoscere il calcio italiano per aver giocato in Serie A, di aver già vinto come allenatore, tre campionati portoghesi per esempio, e aver affrontato la Champions League, arrivando fino agli ottavi in questa stagione. Secondo alcune indiscrezioni il club lo lascerebbe andare solo per 18 milioni di euro e questo sarebbe un problema, la sua candidatura però resiste.

Tre nomi per la panchina del Napoli, questa è la situazione al momento ma chissà che un uomo di cinema come De Laurentiis non possa accendere i riflettori su un altro profilo e spiazzare tutti da qui alle prossime settimane.