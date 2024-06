Udinese, chi sarà l'allenatore nella prossima stagione: i candidati

In extremis. Così è arrivata la salvezza dell'Udinese, con i friulani che hanno potuto festeggiare la permanenza in serie A grazie alla vittoria ottenuta nell'ultima giornata nello scontro diretto di Frosinone. A guidare i friulani al raggiungimento dell'obiettivo è stato Fabio Cannavaro, subentrato in panchina il 22 aprile al posto dell'esonerato Gabriele Cioffi. L'ex difensore, nel corso della sua gestione, ha raccolto nove punti in sei gare, frutto di due vittorie, tre pareggi ed una sconfitta: un cammino quindi positivo, che potrebbe tuttavia non garantirgli la permanenza in bianconero.

Chi sarà il nuovo allenatore dell'Udinese

L'Udinese, ad oggi, non sarebbe infatti particolarmente convinto di andare avanti con Cannavaro anche nella prossima stagione e starebbe vagliando alcuni profili alternativi. Tra questi c'è quello di Eusebio Di Francesco, reduce dalla retrocessione con il Frosinone. L'ex allenatore, tra le altre, di Sassuolo e Roma aveva iniziato in maniera più che positiva l'annata ottenendo risultati ed offrendo un calcio sempre propositivo. Nel girone di ritorno, poi, la brusca frenata, fino all'amaro epilogo finale. I friulani sarebbero comunque convinti delle qualità tattiche dell'ex centrocampista, monitorato anche dall'Empoli.

Nome attenzionato è anche quello di Vincenzo Vivarini, che nel corso dell'ultima stagione ha condotto il Catanzaro fino alla semifinale playoff in B. Il tecnico abruzzese, negli anni, ha accumulato un'enorme esperienza tra Serie D, Lega Pro e Serie B vincendo tre campionati (uno in D con il Chieti e due in C con Teramo e Catanzaro), ma non ha ancora mai allenato in A. E l'Udinese, forse, potrebbe offrirgli l'occasione giusta per il debutto nell'Olimpo del calcio.