Inghilterra, Southgate si è dimesso: chi sarà il nuovo ct

Gareth Southgate non è più il commissario tecnico dell'Inghilterra. Il ct, dopo la finale di Euro 2024 persa contro la Spagna, la seconda consecutiva dopo quella di tre anni fa con l'Italia, ha infatti rassegnato le proprie dimissioni. Per lui, nel corso dell'avventura alla guida dei Tre Leoni, anche una semifinale ed un quarto di finale ai Mondiali. "A nome del calcio inglese, vorrei rendere omaggio a Gareth Southgate e a Steve Holland (assistente di Southgate, ndr) per tutto ciò che hanno realizzato - ha dichiarato l'ad della FA Mark Bullingham -. Negli ultimi otto anni hanno trasformato la squadra maschile dell'Inghilterra, regalando ricordi indimenticabili a tutti coloro che amano i Tre Leoni. Guardiamo al mandato di Gareth con enorme orgoglio: il suo contributo al gioco inglese, incluso un ruolo significativo nello sviluppo dei giocatori e nella trasformazione della cultura, è stato unico".

I possibili sostituti di Southgate

I nomi più gettonati per subentrare sulla panchina dei Tre Leoni, in questo momento, sembrano essenzialmente due: Graham Potter, ex allenatore, tra le altre, di Brighton e Chelsea, club quest'ultimo dal quale è stato esonerato nell'aprile 2023, ed Eddie Howe, attuale allenatore del Newcastle, con il quale ha chiuso al settimo posto l'ultima Premier League. Sullo sfondo anche i nomi di Thomas Tuchel, reduce dall'esperienza al Bayern Monaco, e Lee Carsley, attuale selezionatore dell'Under 21 inglese.