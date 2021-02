Inter, svelato il nuovo logo: le immagini

Continuano le indiscrezioni sul nuovo logo dell'Inter, che verrà presentato ufficialmente a breve dal club nerazzurro. Secondo quanto raccolto da footyheadlines.com, lo stemma dovrebbe presentarsi stilizzato con le lettere "I" ed "M", di colore bianco, ad intrecciarsi su uno sfondo blu. Il contorno, invece, sarebbe nero. Si tratterebbe del nuovo marchio per il quale l'Inter, come preannunciato nelle scorse settimane, avrebbe ufficialmente depositato la domanda (foto in pagina footyheadlines.com).

Inter, scudetto unico obiettivo rimasto

Nel frattempo, sul campo, i nerazzurri devono fare i conti con l'eliminazione dalla Coppa Italia, con la formazione di Conte fermata sullo 0-0 dalla Juventus nel ritorno della semifinale dopo il ko per 1-2 nella gara di andata. All'Inter, dopo l'estromissione dalle coppe europee, non resta quindi che l'obiettivo scudetto, con Handanovic e compagni che navigano attualmente al secondo posto a -2 dal Milan capolista. Domenica 14 febbraio, per i nerazzurri, la super sfida contro una Lazio in gran forma: i biancocelesti, in campionato, sono infatti reduci da ben sei successi consecutivi.