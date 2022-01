Serie A, arriva il protocollo ''anti-Asl'': quarantena soft e stop con il 35% dei positivi 

Dopo il caos scatenato dall'impennata di contagi tra i calciatori di Serie A, che tra partite rinviate e ricorsi ha di fatto stravolto le ultime due giornate di campionato, è in arrivo un nuovo protocollo per il mondo dello sport. Diverse le novità presenti nel testo provvisorio, dallo stop alle gare legato alla percentuale dei positivi in rosa, fino alla quarantena ''soft'' per chi entra in contatto con un positivo.

Stop alle gare con il 35% dei positivi

La bozza del protocollo Covid aggiornato che verrà presentata alla Conferenza Stato-Regioni, prevede lo stop alla squadra con il 35% degli atleti positivi. Questa sarebbe la soglia individuata per evitare che le Asl intervengano come è successo nelle ultime giornate del campionato di calcio. Il protocollo deve essere approvato dalla Conferenza Stato-Regioni per poi passare per il via libera al Cts che nutre però alcuni dubbi, come alcune Regioni, e chiede una percentuale più bassa, pari al 25%.

Proprio sulla percentuale dei contagiati in rosa si era espresso anche il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa: ''Sull'arrivo a breve di un nuovo protocollo Covid per il calcio, c'è un percorso avviato con questo mondo, in questi casi occorre creare omogeneità nel Paese. Quindi stabilire regole e protocolli precisi e per questo c'è un percorso avviato con la Lega Calcio, le Regioni e il ministero della Salute e confido che nei prossimi giorni si possa arrivare a un nuovo protocollo che farà chiarezza. Si parla di una percentuale del 30-35% di contagiati nelle squadre e potrebbe essere un parametro che ci permetta di arrivare ad una mediazione".

Quarantena soft e nuove regole

Oltre alla soglia dei positivi, l'altra novità prevista dalla bozza del decreto Covid aggiornato riguarda la quarantena soft per i calciatori, che permette ai contratti stretti dei positivi di allenarsi e giocare le partite. Invece, nel caso in cui venissero coinvolte più persone, entrerebbero in gioco le nuove norme introdotte di recente: autosorvegliamento e nessuno stop in caso di protezione da una dose vaccinale negli ultimi 120 giorni. Chi invece ha ricevuto l'ultima dose di vaccino da più di 120 giorni dovrà andare in quarantena soft per tre giorni e non in isolamento per cinque, come previsto per tutti i cittadini.