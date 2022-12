Olanda-Argentina, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e in streaming

Venerdì 9 dicembre, alle ore 20, al Lusail Iconic Stadium di Lusail, l'Olanda affronta l'Argentina nei quarti di finale dei Mondiali in Qatar 2022. Un incontro da non perdere che vale l'accesso alla semifinale dove, chi avrà la meglio, martedì 13 dicembre, affronterà la vincente del quarto tra Croazia e Brasile.

L'Argentina di Scaloni, trascinata da Leo Messi, si presenta con i favori del pronostico. Dopo aver superato gli ottavi contro l'Australia (2-1) gli argentini sperano di essere nuovamente trascinati dalla loro stella che va a caccia di una vittoria Mondiale che renderebbe ancora più grande la sua carriera.

Gli olandesi che hanno vinto il proprio girone ed hanno superato con una vittoria limpida gli statunitensi negli ottavi, partono sfavoriti dai bookmaker ma hanno dalla loro la statistica. Hanno perso contro l'Argentina soltanto uno dei nove incontri in tutte le competizioni (quattro vittorie e altrettanti pareggi) e l'unica sconfitta risale alla finale dei Mondiali 1978. Anche l'ultimo pareggio, però, si è chiuso con una sconfitta subita ai rigori, nell'ultimo confronto tra le due squadre nella semifinale dei Mondiali 2014. L’Olanda, quindi, sarà motivata anche dal desiderio di rivalsa.

Olanda-Argentina: le probabili formazioni

Van Gaal si affiderà nuovamente ai calciatori che hanno battuto gli Usa per 3-1. Il santone del calcio mondiale riproporrà la difesa a 3 con Timber che sostituirà De Ligt, affiancando il capitano van Dijk e Aké. L'Olanda punterà ancora una volta sulle fasce con Dumfries, uomo partita contro gli statunitensi e Blind incaricati di creare la superiorità numerica, mentre a centrocampo agiranno de Jong e de Roon. In attacco la velocità e la freschezza del duo Gakpo e Depey sarà supportata da Klaassen.

L'Argentina è alle prese con l'emergenza esterni. De Maria proverà a recuperare fino all'ultimo ma è in forte dubbio, proprio come 'Papu' Gomez, uscito malconcio dall'incontro contro l'Australia. In attacco non ci sarà Lautaro Martinez, bocciato dal ct Scaloni che preferisce la coppia Messi-Alvarez.

Olanda (3-4-1-2): Noppert; Timber, van Dijk, Aké; Dumfries, F. de Jong, de Roon, Blind, Klaassen; Gakpo, Depay.

Argentina (4-3-3): E. Martinez; Molina, Romero, Otamendi, Acuna; Fernandez, De Paul, Mac Allister; Di Maria, Messi, Alvarez.

Olanda-Argentina: dove vederla in tv

La partita Olanda e Argentina, quarto di finale dei Mondiali in Qatar 2022, sarà trasmessa venerdì 9 dicembre in diretta e in esclusiva dalla Rai, che detiene i diritti del torneo, su Rai1 alle ore 20.

La sfida sarà inoltre visibile in streaming su Rai Play: in questo caso basterà collegarsi al portale di riferimento tramite pc o notebook oppure scaricare l'apposita app su dispositivi mobili quali tablet e smartphone.