Olanda-Francia, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

E' tempo di big match nel girone B delle qualificazioni ai prossimi Europei, venerdì alle 20,45 si sfidano l'Olanda seconda a nove punti come la Grecia ma con una partita in meno, e la Francia che invece viaggia a punteggio pieno con 15 punti in cinque gare, 11 gol fatti e 0 incassati. I transalpini sono lanciatissimi e sperano di ripetere la grande prova della partita di andata con la vittoria per 4-0.

Olanda-Francia, le probabili formazioni

Entrambi gli allenatori sceglieranno la migliore delle formazioni possibili per il big match del girone. L'Olanda, che deve rinunciare a Koopmeiners infortunato, si schiererà con una difesa a tre ricchissima di talento con Van Dijk a guidare De Ligt e Akè; un po' di Italia a centrocampo con Dumfries a destra e De Roon a giocarsi il posto con Wieffer vicino a De Jong. Tanto talento in attacco dove Gakpo del Liverpool sarà il centravanti sostenuto da due frecce come Simmons e Malen, fresco avversario del Milan in Champions League con il suo Borussia Dortmund.

Tanta Serie A per Deschamps che in porta piazzerà Maignan, volato in Nazionale per cercare di dimenticare le critiche dopo l'espulsione nel match contro il Genoa, davanti a lui la coppia di fratelli Hernandez sulla parte sinistra della linea a quattro mentre Konatè dovrebbe spuntarla sulla folta concorrenza per la maglia da secondo centrale di difesa. A centrocampo corsa e muscoli con Tchouameni e Rabiot, in attacco la classe di Griezmann, Coman e Mbappè al servizio di Giroud.

OLANDA (3-4-2-1): Flekken; de Ligt, van Dijk, Aké; Dumfries, Wieffer, De Jong, Blind; Simmons, Malen; Gakpo

FRANCIA (4-2-3-1): Maignan; Clauss, Konatè, L. Hernandez, T. Hernandez; Tchouameni, Rabiot; Coman, Griezmann, Mbappé; Giroud

Olanda-Francia in diretta tv e streaming

La sfida tra Olanda e Francia di venerdì alle 20,45 sarà trasmessa in Italia in chiaro sul canale 20 del digitale terrestre oppure su Sky Sport Uno. Tante le scelte per lo streaming con Sky Go, Now e Mediaset Infinity che accenderanno le telecamere sulla supersfida.