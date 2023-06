Olanda-Italia, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Dovrà accontentarsi della finalina per il terzo posto l'Italia nelle final four di Nations League. Gli azzurri, in semifinale, sono stati infatti superati per 2-1 dalla Spagna e adesso, per la medaglia di bronzo, affronteranno domenica 18 giugno alle 15 al De Grolsch Feste di Enschede i padroni di casa dell'Olanda, battuti per 4-2 dalla Croazia al termine dei tempi supplementari nella sfida di mercoledì. Un match in cui gli uomini di Roberto Mancini dovranno far vedere qualcosa di più rispetto all'opaca prestazione offerta contro le Furie Rosse.

Olanda-Italia, le scelte di Koeman

Il ct dell'Olanda Koeman, per la gara contro l'Italia, dovrebbe affidarsi al 4-3-3, con Malen e Simons ad affiancare Gapkpo nel tridente offensivo. In mezzo al campo spazio per Wieffer con De Jong e Koopmeiners, mentre la linea difensiva sarà formata da Dumfries, Geertuida, Van Dijk ed Aké. Tra i pali Bijlow.

Olanda-Italia, le scelte di Mancini

Mancini, dall'altra parte, dovrebbe abbandonare il 3-5-2 impiegato contro la Spagna per tornare al 4-3-3. Al centro dell'attacco Immobile è ancora favorito su Retegui, con il tridente completato da Zaniolo e Chiesa. In mezzo al campo conferma in vista per Frattesi al fianco di Jorginho e Verratti, mentre in difesa la coppia centrale sarà formata da Toloi e Acerbi (panchina per Bonucci) con Di Lorenzo e Dimarco sulle corsie esterne. In porta Donnarumma.

Olanda-Italia, le probabili formazioni

Olanda (4-3-3): Bijlow; Dumfries, Geertuida, Van Dijk, Aké; Wieffer, De Jong, Koopmeiners; Malen, Gakpo , Simons.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Toloi, Acerbi, Dimarco; Barella, Jorginho, Frattesi; Zaniolo, Immobile, Chiesa. All. Mancini.

Olanda-Italia, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Olanda-Italia, in programma domenica 18 giugno alle 15 al De Grolsch Feste di Enschede e valevole per la finale per il terzo posto di Nations League, sarà trasmessa in diretta in chiaro su Rai Uno. La sfida sarà inoltre visibile in streaming su Rai Play: in questo caso basterà collegarsi al portale di riferimento tramite pc o notebook oppure scaricare l'apposita app su dispositivi mobili quali tablet e smartphone. Il match sarà trasmesso anche su Sky sul canale Sky Sport Football e su SkyGo.