Olga Carmona segna il gol decisivo nella finale mondiale, poi scopre che il padre è morto

La capitana della Spagna Olga Carmona, che ha segnato ieri il gol della vittoria della sua nazionale nella finale della Coppa del Mondo femminile, è stata informata dopo la partita che suo padre era morto.

Carmona, 23 anni, ha segnato l'unico gol delle "furie rosse" che hanno battuto l'Inghilterra conquistando il trofeo in Australia. Il padre della terzina sinistra del Real Madrid combatteva da tempo contro un brutto male. "So che mi hai guardato stasera e che sei orgoglioso di me. Riposa in pace papà", ha scritto Carmona sui social media. Carmona ha postato una foto di lei che bacia la medaglia, insieme al messaggio. E ha aggiunto: "Senza saperlo, avevo la mia stella prima dell'inizio della partita. So che mi hai dato la forza per realizzare qualcosa di unico".

"La RFEF è profondamente dispiaciuta di annunciare la morte del padre di Olga Carmona", ha scritto la Federcalcio spagnola (RFEF) sui social media. "La calciatrice ha appreso la triste notizia dopo la finale dei Mondiali. Mandiamo il nostro abbraccio più sincero a Olga e alla sua famiglia in un momento di profondo dolore. Ti vogliamo bene, Olga, sei la storia del calcio spagnolo".

Carmona ha celebrato il suo gol in finale mostrando un messaggio su una maglietta, con la scritta "Merchi": un omaggio per un'amica la cui madre era morta. Quello che Olga Carmona non sapeva è che il giorno prima era morto anche suo padre. La sua famiglia e i suoi amici glielo avevano "nascosto" per non influenzare il suo stato d'animo in vista della partita più importante della sua vita. Poi è stata informata del lutto, a match finito e al termine delle premiazioni (ha ricevuto anche il premio individuale di miglior giocatrice della finale). Il suo club, il Real Madrid, ha espresso "condoglianze e affetto per Olga, i suoi parenti e tutti i suoi cari".

Y sin saberlo tenía mi Estrella antes de que empezase el partido. Sé que me has dado la fuerza para conseguir algo único. Sé que me has estado viendo esta noche y que estás orgulloso de mí. Descansa en paz, papá ???‍? pic.twitter.com/Uby0mteZQ3 August 20, 2023