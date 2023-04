Milan, Giroud a rischio per Napoli: le condizioni del francese

Cresce l'attesa per il ritorno dei quarti di finale di Champions League tra Napoli e Milan, in programma martedì 18 aprile alle 21 allo stadio Maradona. Una sfida alla quale i rossoneri si presenteranno forti della vittoria per 1-0 conquistata nel match di andata di San Siro, con il discorso qualificazione tuttavia ancora apertissimo. I partenopei cercheranno di sfruttare il calore del proprio pubblico per ribaltare l'esito del confronto, con il Diavolo che dovrà stringere i denti per staccare il pass per la semifinale. La formazione di Stefano Pioli, inoltre, rischia di doversi presentare alla gara senza uno dei suoi uomini chiave: Olivier Giroud.

Le condizioni di Giroud

Il centravanti francese, nella giornata di ieri, domenica 16 aprile, ha iniziato regolarmente l'allenamento a Milanello, senza però concluderlo a causa di un fastidio al tendine d'Achille della gamba sinistra. Un problema che sarebbe la conseguenza di una dura entrata di Kim nella gara di andata e che, adesso, ne mette a rischio la presenza nella sfida di ritorno. Giroud, considerata anche l'importanza della posta in palio, farà di tutto per essere regolarmente in campo fin dal primo minuto, ma Pioli sta già preparando un eventuale piano B, che prevederebbe l'utilizzo al centro dell'attacco di Ante Rebic. Il croato, in caso di forfait dell'ex Chelsea, sarebbe infatti preferito ad uno spento Divock Origi, la cui prestazione è stata insufficiente anche nell'ultima partita di campionato a Bologna. Sulla trequarti, invece, scontata la presenza dal primo minuto del terzetto formato da Diaz, Bennacer e Leao, capace, nella sfida di andata, di mettere in difficoltà la difesa partenopea.